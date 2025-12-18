Artem Tkachuk, il caro Pino di “Mare Fuori”, con parole forti e sincere, rivela un momento di grande difficoltà e lotta personale. La sua testimonianza tocca il cuore di tanti fan, dimostrando come anche i personaggi più amati affrontino sfide e fragilità. Una confessione autentica che apre uno sguardo più profondo su chi si nasconde dietro il personaggio che tanto abbiamo apprezzato.

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo stracciato la flebo dalle vene per fumare una sigaretta per calmarmi. Mi hanno abbattuto come un elefante e 13 giorni nel TSO”: così Artem Tkachuk di Mare Fuori

Parole forte e dettate dall’urgenza di comunicare con tutti i fan di “ Mare Fuori”, che hanno amato il suo personaggio, Pino. Artem Tkachuk ha spiegato di abbandonare i social per “dedicarmi al mio lavoro spirituale e mentale” e poi ha raccontato cosa sarebbe accaduto all’Ospedale Vecchio Pellegrini a Napoli. La direzione sanitaria l’ha accusato di aver danneggiato un macchinario, infatti l’attore poi è stato bloccato dai Carabinieri. “Non chiedo scusa a nessuno e non devo dare spiegazioni a nessuno. – ha scritto l’attore nelle stories sul suo profilo ufficiale – Ho tanti traumi accumulati nella mia anima, già da piccolo, ora che sta esplodendo tutto dentro di me, la mia è una reazione a tutte le ipocrisie e sciacalli che mi hanno circondato fino ad ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

