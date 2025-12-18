Aveva le chiavi di casa Poggi Garlasco la scoperta in queste ore decisive

Il caso di Chiara Poggi rimane uno dei misteri più intriganti della cronaca italiana. La scoperta delle chiavi di casa Poggi in queste ore potrebbe rappresentare una svolta decisiva nelle indagini, riaccendendo l’attenzione su un delitto che da anni tiene con il fiato sospeso l’intera nazione. Un enigma che continua ad affascinare e a dividere, lasciando aperte molte domande sulla verità nascosta dietro quella tragica vicenda.

Il delitto di Garlasco continua a occupare uno spazio centrale nel dibattito pubblico italiano, a distanza di anni da quella mattina d’estate in cui Chiara Poggi venne trovata senza vita nella villetta di famiglia. Un caso che ha attraversato fasi investigative, processi, sentenze definitive e nuove riletture, trasformandosi in uno dei più complessi e discussi della cronaca nera recente. Ogni dettaglio, anche il più apparentemente marginale, è stato passato al setaccio, senza mai riuscire a spegnere del tutto i dubbi e le domande. >> “Alberto Stasi ha una possibilità.”. Garlasco, la famiglia Poggi rompe il silenzio proprio nel giorno decisivo: ha voluto farlo sapere La condanna di Alberto Stasi a 16 anni di carcere ha rappresentato un punto fermo dal punto di vista giudiziario, ma non ha mai messo fine alle polemiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

