La musica napoletana piange una delle sue voci più amate. Dopo aver annunciato a ottobre il suo nuovo album, la triste notizia della scomparsa di Rosy Viola ha sconvolto fan e colleghi. La sua voce e il suo talento hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore della musica neomelodica, ora ricordata con affetto e nostalgia.

© Iodonna.it - Aveva annunciato a ottobre l'imminente uscita nel nuovo album, poi le sue condizioni di salute si sono aggravate C ome un fulmine a ciel sereno, da poche ore è stata annunciata la morte di Rosy Viola, una delle voci simbolo della canzone neomelodica napoletana. Ricoverata già da qualche giorno all'ospedale Monaldi di Napoli, Rosy aveva 59 anni e, soltanto a ottobre, aveva lasciato sui social un messaggio ai suoi fan. Annunciando, a breve, l'arrivo del nuovo album O silenzio fa rummore. Ecco chi era e le cause della morte. Addio a James Senese, il sax che ha dato voce a Napoli X Leggi anche › Sal Da Vinci comanda la serata di Canale 5: in tv il concerto-evento "Stasera che sera!" Rosy Viola: come è morta la cantante napoletana.

