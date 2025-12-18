Aversa rissa tra ragazzine fuori dallo stadio Il sindaco | Inaccettabile nel 2025 favorirò dialogo tra le due

Un episodio di violenza tra ragazzine fuori dallo stadio di Aversa scuote la comunità. Il sindaco Francesco Matacena condanna l’accaduto, sottolineando l’inaccettabilità di simili comportamenti nel 2025 e annunciando il suo impegno nel favorire un dialogo tra le parti coinvolte per promuovere rispetto e convivenza civile.

© Teleclubitalia.it - Aversa, rissa tra ragazzine fuori dallo stadio. Il sindaco: “Inaccettabile nel 2025, favorirò dialogo tra le due” È intervenuto direttamente il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, dopo la diffusione sui social del video che mostra una rissa tra due ragazze all’esterno dello stadio Bisceglia. Il primo cittadino, attraverso un post sui suoi canali social, ha condannato con fermezza quanto accaduto e richiamando tutti a un’assunzione di responsabilità condivisa. Aversa, rissa tra ragazzine . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Leggi anche: Rissa tra due ragazzine fuori allo stadio di Aversa: il video delle botte finisce sul web Leggi anche: Udine, scontri tra gli ultras del Bologna e le forze dell'ordine fuori dallo stadio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rissa fuori lo stadio comunale tra giovanissime, Borrelli: Campanello d'allarme che non possiamo ignorare. AVERSA. Rissa tra ragazzine fuori dallo stadio: “Non prenderti la confidenza, pu***na” - L’episodio di violenza si è verificato nella giornata di lunedì 15 dicembre, dove le giovanissime sono venute alle mani per futili motivi. casertace.net

Capelli tirati e minacce fuori dallo stadio di Aversa: il video della rissa tra ragazzine - La violenza tra giovanissimi continua a dilagare, trasformando anche i luoghi di sport e aggregazione in scenari di aggressioni e sopraffazione. msn.com

Aversa, rissa tra ragazze davanti stadio: insulti e violenza in un video virale - È così che, nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre, due ragazze sono venute alle mani all’esterno ... pupia.tv

Una violenza inaudita tra due ragazze giovanissime che si sono picchiate in strada, dinanzi allo stadio di Aversa. Il video finisce sul web - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.