Aversa rissa tra ragazzine fuori dallo stadio Il sindaco | Inaccettabile nel 2025 favorirò dialogo tra le due

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza tra ragazzine fuori dallo stadio di Aversa scuote la comunità. Il sindaco Francesco Matacena condanna l’accaduto, sottolineando l’inaccettabilità di simili comportamenti nel 2025 e annunciando il suo impegno nel favorire un dialogo tra le parti coinvolte per promuovere rispetto e convivenza civile.

aversa rissa tra ragazzine fuori dallo stadio il sindaco inaccettabile nel 2025 favorir242 dialogo tra le due

© Teleclubitalia.it - Aversa, rissa tra ragazzine fuori dallo stadio. Il sindaco: “Inaccettabile nel 2025, favorirò dialogo tra le due”

È intervenuto direttamente il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, dopo la diffusione sui social del video che mostra una rissa tra due ragazze all’esterno dello stadio Bisceglia. Il primo cittadino, attraverso un post sui suoi canali social, ha condannato con fermezza quanto accaduto e richiamando tutti a un’assunzione di responsabilità condivisa. Aversa, rissa tra ragazzine . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Leggi anche: Rissa tra due ragazzine fuori allo stadio di Aversa: il video delle botte finisce sul web

Leggi anche: Udine, scontri tra gli ultras del Bologna e le forze dell'ordine fuori dallo stadio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rissa fuori lo stadio comunale tra giovanissime, Borrelli: Campanello d'allarme che non possiamo ignorare.

aversa rissa ragazzine fuoriAVERSA. Rissa tra ragazzine fuori dallo stadio: “Non prenderti la confidenza, pu***na” - L’episodio di violenza si è verificato nella giornata di lunedì 15 dicembre, dove le giovanissime sono venute alle mani per futili motivi. casertace.net

aversa rissa ragazzine fuoriCapelli tirati e minacce fuori dallo stadio di Aversa: il video della rissa tra ragazzine - La violenza tra giovanissimi continua a dilagare, trasformando anche i luoghi di sport e aggregazione in scenari di aggressioni e sopraffazione. msn.com

Aversa, rissa tra ragazze davanti stadio: insulti e violenza in un video virale - È così che, nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre, due ragazze sono venute alle mani all’esterno ... pupia.tv

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.