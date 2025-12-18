Avellino si distingue ancora una volta, conquistando il primo posto nel concorso regionale promosso dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania. Il video realizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ottenuto il riconoscimento per la sua capacità di comunicare efficacemente il valore e l’impegno dei soccorritori. Un traguardo che conferma l’eccellenza e la dedizione del corpo nel territorio campano.

© Anteprima24.it - Avellino sul gradino più alto: premiato il video dei Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellin o si è aggiudicato il primo posto nel concorso regionale promosso dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, nell’ambito dell’incontro svoltosi ieri 17 dicembre 2025 presso il Centro VV.F. di Capo Miseno, nel comune di Bacoli. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di tutti i Comandi della Regione Campania, aveva l’obiettivo di condividere e valorizzare le attività più significative realizzate nel corso dell’anno 2025 attraverso la produzione di un video istituzionale, valutato da una Commissione appositamente nominata secondo criteri di contenuto, originalità, qualità comunicativa e tecnica, valorizzazione del personale e del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

