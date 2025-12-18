Avellino Polizia di Stato interviene per proteggere le fasce deboli

La Polizia di Stato di Avellino ha agito tempestivamente per tutelare le persone più vulnerabili, eseguendo una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti e estorsione. L’intervento si inserisce nell’impegno costante delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e rispetto dei diritti. Un esempio di come la prevenzione e l’azione immediata possano fare la differenza nella tutela delle fasce deboli della società.

Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni, ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Gli accertamenti delegati dalla Procura della.

