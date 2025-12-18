Avellino-Palermo diciassettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
L’attesa cresce per l’attesissima sfida tra Avellino e Palermo, valida per la diciassettesima giornata della Serie B 2025/2026. Una partita cruciale nel percorso dei siciliani verso la promozione, affrontata in un momento delicato dai padroni di casa. Un incontro che promette emozioni e sorprese, da seguire con attenzione.
Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I siciliani, in lotta per la promozione, sono attesi da una difficile trasferta sul campo di un avversario in difficoltà. Avellino-Palermo si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli irpini sono alle prese con un momento di difficoltà, dopo aver iniziato la stagione alla grande con risultati più che positivi prima di incappare in un trend negativo nelle ultime cinque, nelle quali hanno raccolto tre sconfitte, 1 pareggio e una vittoria, un bottino che mette alle strette la squadra di Biancolino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
