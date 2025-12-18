Avellino Natale oltre le sbarre | il senso di una comunità che non dimentica

In un Natale che invita alla riflessione e alla speranza, la comunità di Avellino dimostra il suo spirito di solidarietà e vicinanza, anche oltre le mura. In questo periodo di condivisione, il messaggio del Vescovo Aiello si fa portavoce di un senso profondo di umanità, ricordando che la vera forza del Natale risiede nel valore della compassione e della solidarietà verso tutti.

Avellino – Nel tempo dell'anno in cui la memoria collettiva si raccoglie attorno all'idea di una nascita e di una promessa, il Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, ha voluto rivolgere il proprio messaggio ai detenuti della casa circondariale cittadina.Un luogo chiuso, segnato da confini.

