avellino dedica un nuovo largo a domenico fraternali

Il 20 dicembre 2025, Avellino rende omaggio a Domenico Fraternali con l'inaugurazione di un nuovo Largo dedicato a lui. L'evento si terrà alle ore 11.00 nello spazio antistante il Palazzo della Cultura “Victor Hugo”, un gesto che valorizza il suo contributo alla comunità e alla cultura locale.

Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 11.00, il Comune di Avellino inaugurerà il Largo Domenico Fraternali, nello spazio antistante il Palazzo della Cultura “Victor Hugo”. La cerimonia si svolgerà alla presenza della Commissaria prefettizia, dott.ssa Giuliana Perrotta, che presiederà l’evento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

