Mario Aiello si presenta deciso e determinato, scegliendo il contesto simbolico della prima del club di Solofra per ribadire la fiducia nel gruppo e la volontà di guardare avanti senza alibi. Con chiarezza e fermezza, il presidente traccia le linee guida del presente e del futuro dell’Avellino, senza lasciarsi travolgere da polemiche o tentazioni di facili scorciatoie. Un messaggio di stabilità e fiducia in vista delle sfide a venire.

© Anteprima24.it - Avellino, Aiello non arretra: “Niente alibi, ma fiducia nel gruppo”

Tempo di lettura: 3 minuti Nessuna fuga in avanti, nessun colpo di testa. Mario Aiello prende la parola e lo fa nel momento giusto, scegliendo il luogo simbolico della prima del club di Solofra per chiarire la posizione della società e, soprattutto, per tracciare una linea netta sul presente e sul futuro dell’ Avellino. Il direttore sportivo biancoverde non si nasconde e parte da un concetto chiave: lucidità. “ Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e di quello che va migliorato. Non siamo soddisfatti, ma non siamo neppure disorientati “, esordisce Aiello, respingendo l’idea di una squadra smarrita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

