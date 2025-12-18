Avatar | Fuoco e Cenere quanto ha incassato in Italia il primo giorno?

Avatar: Fuoco e Cenere ha segnato un debutto convincente in Italia, confermandosi come il film di Natale da battere al botteghino. La pellicola, attesa con grande curiosità, ha già raccolto numeri significativi nel suo primo giorno, lasciando presagire un successo anche oltre i confini nazionali. In attesa degli incassi negli Stati Uniti, il film si prepara a conquistare il pubblico italiano con la sua spettacolare avventura.

Alla prova del botteghino, Avatar: Fuoco e Cenere si conferma il film di Natale da battere, ecco come ha debuttato al botteghino italiano in attesa del debutto negli USA. L'attesa è finita. Avatar: Fuoco e Cenere è nei cinema da ieri, dando il via a una folle corsa agli incassi che determinerà il futuro del franchise di James Cameron. Ma come si è comportato alla prova col botteghino italiano il film che torna a raccontare l'universo di Pandora? Come da previsione, la pellicola interpretata da un supercast capitanato da Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Oona Chaplin, è schizzata in vetta alla classifica degli incassi con 1,1 milione di euro di incassi e 129. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

