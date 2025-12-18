Autotorino chiude l’anno del 60° anniversario a quota 2,85 miliardi +5% e accelera sugli investimenti | 102,5 milioni per la crescita

Autotorino si prepara a chiudere il 2025 con un bilancio positivo, celebrando 60 anni di successi. Con un fatturato di 2,85 miliardi di euro, in aumento del 5%, e investimenti strategici di oltre 102 milioni, l’azienda conferma il suo impegno per crescere e innovare nel settore automotive, consolidando la propria leadership e puntando verso un futuro ancora più ambizioso.

Autotorino si appresta a chiudere il 2025 "con un bilancio positivo a tutto tondo": 2,85 miliardi di fatturato, in crescita del 5% sul 2024, e 82.200 vetture vendute. Il perimetro commerciale resta fortemente italiano – 78.500 auto consegnate nel Paese, con un +5,8% – ma l'anno segna anche un passaggio simbolico: 3.700 unità vendute nella prima filiale estera, a Varsavia, che inaugura l'espansione internazionale del gruppo. Il contesto di mercato. Il tutto dentro un contesto che, per l'automotive, resta complesso: il mercato italiano viene descritto "in linea con il 2024 (1,5 mln di immatricolazioni previste) ma ancora lontano dalle performance del 2019 (-18%)".

