Automotive Magnacca sulla revisione del regolamento sulle emissioni | Ora l' Abruzzo può tirare un sospiro di sollievo

Il settore automotive abruzzese può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La revisione del regolamento sulle emissioni, promossa da Magnacca, rappresenta una risposta concreta alle richieste di un'interpretazione più equilibrata e neutrale delle normative europee, che tutela le imprese e favorisce l’innovazione tecnologica senza penalizzarle. Un passo importante per l’automotive italiano e per la crescita sostenibile della regione.

AUTOMOTIVE ATESSA. TIZIANA MAGNACCA: “L’ABRUZZO PUO’ TIRARE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO” - PESCARA – “La proposta di revisione del regolamento sulle emissioni è una risposta positiva alle nostre reiterate richieste di rivedere una norma europea che mortificava la produzione a danno delle im ... reteabruzzo.com

Automotive: Fidanza (FdI), "Conservatori e Partito popolare d'accordo su revisione regolamento emissioni" - Lo ha dichiarato il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, intervenuto durante un evento all'Eurocamera per la Giornata internazionale delle persone con disabilità. ansa.it

Magnacca: «Ritengo che la Fiom Cgil Abruzzo-Molise quando parla del comparto dell’automotive dimentichi di fare memoria del passato e dei comportamenti avuti rispetto all’allora Sevel» - facebook.com facebook

Te Connectivity, l'assessore Magnacca: "Garantiti investimenti per sito di San Salvo" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.