Automotive Magnacca sulla revisione del regolamento sulle emissioni | Ora l' Abruzzo può tirare un sospiro di sollievo
Il settore automotive abruzzese può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La revisione del regolamento sulle emissioni, promossa da Magnacca, rappresenta una risposta concreta alle richieste di un'interpretazione più equilibrata e neutrale delle normative europee, che tutela le imprese e favorisce l’innovazione tecnologica senza penalizzarle. Un passo importante per l’automotive italiano e per la crescita sostenibile della regione.
“La proposta di revisione del regolamento sulle emissioni è una risposta positiva alle nostre reiterate richieste di rivedere una norma europea che mortificava la produzione a danno delle imprese automobilistiche ripartendo da una vera neutralità tecnologica. L’Abruzzo può finalmente tirare un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
