Autocarro contro guardrail | carico di sale e olio finisce sulla carreggiata
Un incidente sulla strada statale 7 a Brindisi ha causato disagi e rallentamenti. Un autocarro che trasportava sale, olio e concime minerale ha perso parte del carico contro il guardrail, bloccando temporaneamente la carreggiata e creando problemi alla viabilità dello svincolo per Restinco. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione.
BRINDISI - Disagi sul cavalcavia dello svincolo per Restinco, della strada statale 7, dove un autocarro che trasportava materiale oleoso e sacchi di concime minerale è finito contro il guardrail perdendo il carico sulla carreggiata. L'incidente si è verificato poco prima delle 8 di oggi, giovedì. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
