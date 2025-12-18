Autobus cambiano gli orari di corse e biglietterie per le festività natalizie | tutte le modifiche

Durante le festività natalizie, Autolinee Toscane apporterà modifiche agli orari delle corse e alle aperture delle biglietterie, garantendo un servizio adeguato alle esigenze della stagione. Consultate le nuove programmazioni per pianificare al meglio i vostri spostamenti e vivere un Natale sereno senza sorprese.

Durante le festività di Natale e di fine anno Autolinee Toscane modificherà sia gli orari delle corse che quelli di apertura e chiusura delle biglietterie. Modifiche che riguarderanno tutti i diversi bacini territoriali serviti dall'azienda. A Livorno nei giorni 24, 27, 29, 30 dicembre e 2, 3 e 5. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

