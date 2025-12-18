Auto travolta da una Porsche Matilde Baldi muore a 20 anni | Era una gara di velocità La mamma | Siamo volate in aria

Una tragedia sull’autostrada Asti-Cuneo: Matilde Baldi, giovane studentessa di 20 anni, ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto una Porsche. La ragazza, coinvolta in una gara di velocità, è stata travolta da un’auto e, insieme alla madre, ha vissuto un momento di grande paura. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Matilde, che ora affronta il dolore di una perdita improvvisa e devastante.

