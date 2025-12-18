Auto travolta da una Porsche Matilde Baldi muore a 20 anni | Era una gara di velocità La mamma | Siamo volate in aria

Una tragedia sull’autostrada Asti-Cuneo: Matilde Baldi, giovane studentessa di 20 anni, ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto una Porsche. La ragazza, coinvolta in una gara di velocità, è stata travolta da un’auto e, insieme alla madre, ha vissuto un momento di grande paura. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Matilde, che ora affronta il dolore di una perdita improvvisa e devastante.

Matilde Baldi morta a 20 anni, la sua auto colpita da 2 Porsche. «Correvano a 200 all'ora in una folle gara di velocità» - Matilde Baldi aveva 20 anni: è morta per una folle gara di velocità tra due Porsche, lanciate a oltre 200 chilometri orari. msn.com

Matilde Baldi morì a 20 anni in un’incidente sulla Asti-Cuneo: a causarlo una gara tra Porsche - La studentessa astigiana è morta martedì in ospedale dopo cinque giorni di coma: viaggiava con la madre quando la loro 500 è stata colpita e sbalzata via ... msn.com

THIENE (VI) - AUTO TRAVOLTA DA UNA RUSPA, MIRACOLATA LA CONDUCENTE Tragedia sfiorata a Thiene, nel vicentino: un camion ha perso la ruspa che stava trasportando che è finita sopra un’auto di passaggio nel sottopasso, schiacciandola. Miracol - facebook.com facebook

Novantenne travolta e uccisa da un’auto a Messina x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.