Auto travolta da una Porsche Matilde Baldi muore a 20 anni | Era una gara di velocità Ferita la mamma | Siamo volate in aria

Tragedia sull’autostrada Asti-Cuneo: Matilde Baldi, 20 anni, perde la vita in un incidente durante una presunta gara di velocità con una Porsche. Ferita anche la madre, che ricorda il momento come un volo in aria. La giovane studentessa di Economia e Commercio si trovava nel tragico episodio che ha sconvolto l’intera comunità, lasciando un ricordo di dolore e incredulità.

