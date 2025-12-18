Auto travolta da una Porsche Matilde Baldi muore a 20 anni | Era una gara di velocità Ferita la mamma | Siamo volate in aria

Tragedia sull’autostrada Asti-Cuneo: Matilde Baldi, 20 anni, perde la vita in un incidente durante una presunta gara di velocità con una Porsche. Ferita anche la madre, che ricorda il momento come un volo in aria. La giovane studentessa di Economia e Commercio si trovava nel tragico episodio che ha sconvolto l’intera comunità, lasciando un ricordo di dolore e incredulità.

Auto colpita da una Porsche, Matilde Baldi muore a 20 anni dopo giorni di agonia. La mamma: «Siamo volate in aria» - Matilde Baldi, studentessa di Economia e Commercio, ha perso la vita in un tragico incidente sull’autostrada Asti- leggo.it

Matilde Baldi morta a 20 anni, la sua auto colpita da 2 Porsche. «Correvano a 200 all'ora in una folle gara di velocità» - Matilde Baldi aveva 20 anni: è morta per una folle gara di velocità tra due Porsche, lanciate a oltre 200 chilometri orari. msn.com

