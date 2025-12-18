Auto prende fuoco nel box un morto e tre intossicati

Un grave incendio si è verificato giovedì 18 dicembre 2025 a Ronco Scrivia, causando la morte di un uomo e l'intossicamento di tre persone. L'incendio, scoppiato all’interno di un box in via Benedetta Cambiaggio, ha sconvolto la comunità locale. Le autorità sono intervenute prontamente per le operazioni di soccorso e indagano sulle cause dell’incendio, che ha avuto conseguenze tragiche e imprevedibili.

Un uomo è morto nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre 2025 a Ronco Scrivia in via Benedetta Cambiaggio in seguito all'incendio di un'autovettura, pare la sua, all'interno di un box. La vittima è Giancarlo Rossi, nato nel 1949 a Genova.Le informazioni sono ancora frammentarie, ma, oltre alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

