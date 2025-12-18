Auto prende fuoco dentro il box | un morto e tre intossicati

Un grave incendio si è verificato oggi pomeriggio all’interno di un box auto a Ronco Scrivia, in provincia di Genova. L’incendio ha causato la morte di una persona e ha intossicato altre tre. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre i soccorritori sono intervenuti tempestivamente sul luogo per gestire la situazione e prestare assistenza.

© Today.it - Auto prende fuoco dentro il box: un morto e tre intossicati Un morto e tre intossicati. Questo il bilancio dell'incendio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, all'interno di un box auto a Ronco Scrivia, in provincia di Genova. La vittima è un uomo di circa 80 anni.L'incendio nel box autoSecondo le prime informazioni, le fiamme sono.

