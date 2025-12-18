Auto la decisione della UE piace a Confcommercio | Finalmente una scelta pragmatica

Confcommercio accoglie con favore la decisione della UE sul pacchetto automotive, definendola una scelta pragmatica. La revisione parziale delle norme sulle emissioni di CO2 rappresenta un passo importante per il settore, che potrà adattarsi meglio alle nuove sfide ambientali e di mercato. Un intervento che bilancia sostenibilità e praticità, favorendo uno sviluppo più responsabile e sostenibile dell’industria automobilistica.

Il pacchetto automotive della Commissione europea prevede una parziale revisione delle norme sulle emissioni di Co2 del comparto. Un annuncio che era nell'aria anche se ugualmente ha fatto rumore. La Commissione Europea ha infatti annunciato un deciso anche se parziale passo indietro sul divieto.

