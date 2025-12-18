Auto incendiata nel box morto un 60enne a Ronco Scrivia Tre i feriti

Un incendio scoppiato in un box a Ronco Scrivia, in provincia di Genova, ha causato la tragica morte di un uomo di circa 60 anni e il ferimento di tre persone. L’incidente, ancora sotto indagine, ha sconvolto la comunità locale, lasciando dietro di sé un velo di tristezza e preoccupazione. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incendio e garantire la sicurezza della zona.

(Adnkronos) – Un uomo di circa 60 anni ha perso la vista questo pomeriggio a Ronco Scrivia, in provincia di Genova, a seguito di un incendio che ha coinvolto un'autovettura all'interno di un box. Il quadro resta ancora in fase di accertamento. Oltre alla vittima, altre tre persone sono rimaste coinvolte e sono state trasportate .

