Auto in fiamme in un garage un morto e quattro feriti a Ronco Scrivia | Foto

Un grave incendio si è sviluppato in un garage a Ronco Scrivia, coinvolgendo un’auto ibrida e causando un decesso e quattro feriti. Il fumo denso si è propagato, invadendo cantine e l’intera palazzina, creando un quadro di emergenza e preoccupazione nella comunità.

© Ilsecoloxix.it - Auto in fiamme in un garage, un morto e quattro feriti a Ronco Scrivia | Foto L'incendio di una vettura ibrida parcheggiata in un garage ha provocato un fumo denso, che avrebbe invaso le cantine e la palazzina. Nel rogo è morta una persona e altre sono rimaste ferite.

Tragedia a Ronco Scrivia, morto 80enne in un incendio in box - Le fiamme sarebbero partite da un'auto ibrida con il motore acceso parcheggiata nel locale, costringendo all'evacuazione temporanea della palazzina sovrastante. primocanale.it

