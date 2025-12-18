Auto in fiamme in un garage un morto e quattro feriti a Ronco Scrivia | Foto
Un grave incendio si è sviluppato in un garage a Ronco Scrivia, coinvolgendo un’auto ibrida e causando un decesso e quattro feriti. Il fumo denso si è propagato, invadendo cantine e l’intera palazzina, creando un quadro di emergenza e preoccupazione nella comunità.
L’incendio di una vettura ibrida parcheggiata in un garage ha provocato un fumo denso, che avrebbe invaso le cantine e la palazzina. Nel rogo è morta una persona e altre sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Auto in fiamme in un garage, un morto e quattro feriti a Ronco Scrivia
Leggi anche: Auto in fiamme in un garage, un morto e diversi feriti a Ronco Scrivia
Incendio in un garage nel Fermano, morto un uomo che abitava al secondo piano; Giuseppe Ricci trovato morto in casa con una ferita alla testa, un incendio partito dal garage. E’ giallo; Incendio nel garage di un condominio, distrutte sette auto e quattro moto; Montegiorgio, in arresto cardiaco nella casa in fiamme: vano ogni soccorso, muore a 59 anni. «Colpo d'arma da fuoco e rogo doloso».
Auto in fiamme in un garage: 1 morto e 2 intossicati nel genovese - Un auto parcheggiata all’interno di un garage di una palazzina di tre piani ha preso fuoco per cause ... askanews.it
Ronco Scrivia: morto anziano nel rogo di un garage, altre tre persone ferite - Secondo i primi accertamenti, le fiamme si sarebbero sprigionate da una vettura ibrida lasciata col motore acceso ... telenord.it
Tragedia a Ronco Scrivia, morto 80enne in un incendio in box - Le fiamme sarebbero partite da un'auto ibrida con il motore acceso parcheggiata nel locale, costringendo all'evacuazione temporanea della palazzina sovrastante. primocanale.it
Auto a metano in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco ad Ancona - facebook.com facebook
Sorso, auto in fiamme davanti a un’abitazione: intervengono i vigili del fuoco x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.