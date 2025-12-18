Auto in fiamme in un garage un morto e diversi feriti a Ronco Scrivia

Un grave incendio ha devastato un garage a Ronco Scrivia, coinvolgendo un’auto ibrida e causando un decesso e numerosi feriti. Il fumo denso si è diffuso nelle cantine e nell’intera palazzina, creando una situazione di emergenza che richiede interventi tempestivi. La comunità si stringe nel cordoglio e nell’attesa di chiarimenti sulle cause di questa tragedia.

© Ilsecoloxix.it - Auto in fiamme in un garage, un morto e diversi feriti a Ronco Scrivia L'incendio di una vettura ibrida parcheggiata in un garage ha provocato un fumo denso, che avrebbe invaso le cantine e la palazzina. Nel rogo è morta una persona e altre sono rimaste ferite.

