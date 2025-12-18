Auto e tettoia distrutte da un rogo
Un incendio scoppiato prima dell’alba a Trescore, Cremona, ha devastato una Renault Clio e la tettoia in cui era parcheggiata. L’allarme è scattato in via dei Runchei, all’interno di un cortile privato, lasciando dietro di sé danni ingenti e un intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono ancora da accertare, mentre le autorità indagano sul fatto.
(Cremona) Allarme ieri mattina prima dell’alba a Trescore, in via dei Runchei, per un incendio che ha distrutto una Renault Clio e la tettoia sotto la quale era ospitata, all’interno di un cortile privato. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto prima intorno alle 5.30 e hanno visto la vettura avvolta dalle fiamme e il fuoco che si era propagato anche alla tettoia. L’intervento dei pompieri ha spento le fiamme dell’auto e della tettoia, evitando che il fuoco si propagasse anche alla porzione di cascina alla quale la stessa era appoggiata. La lotta per debellare il fuoco è andata avanti per oltre mezz’ora ma alla fine le fiamme sono state domate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Fiamme, boati e fumo nel parcheggio: due auto distrutte dal rogo
Leggi anche: Auto di Sigfrido Ranucci e della figlia distrutte da due bombe sotto casa a Pomezia, Report pubblica il video
Auto e tettoia distrutte da un rogo.
Auto e tettoia distrutte da un rogo - (Cremona) Allarme ieri mattina prima dell’alba a Trescore, in via dei Runchei, per un incendio che ha distrutto una ... ilgiorno.it
Abbiategrasso, rogo doloso in via Fusè: auto distrutte e danni a un appartamento - Abbiategrasso (Milano), 17 agosto 2025 – Ancora un rogo di chiara matrice dolosa in via Fusè, nel quartiere di case popolari. ilgiorno.it
Tre auto distrutte nel rogo in via Frau - Disastroso incendio, nella notte fra giovedì e venerdì in via Walter Frau, nelle vicinanze della rotonda di Porto d’Ascoli, piccola traversa di via San Giacomo. ilrestodelcarlino.it
VIDEO INCENDIO IN VALSUSA AUTO PRENDE FUOCO, DISTRUTTA DALLE FIAMME
Mi é sembrato di vedere un Chevy Montecarlo del ‘70, sotto la tettoia #vallitheblackgate #americaniconstile #vallistore #1970chevymontecarlo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.