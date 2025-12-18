Auto e tettoia distrutte da un rogo.

Un incendio scoppiato prima dell’alba a Trescore, Cremona, ha devastato una Renault Clio e la tettoia in cui era parcheggiata. L’allarme è scattato in via dei Runchei, all’interno di un cortile privato, lasciando dietro di sé danni ingenti e un intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono ancora da accertare, mentre le autorità indagano sul fatto.

(Cremona) Allarme ieri mattina prima dell’alba a Trescore, in via dei Runchei, per un incendio che ha distrutto una Renault Clio e la tettoia sotto la quale era ospitata, all’interno di un cortile privato. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto prima intorno alle 5.30 e hanno visto la vettura avvolta dalle fiamme e il fuoco che si era propagato anche alla tettoia. L’intervento dei pompieri ha spento le fiamme dell’auto e della tettoia, evitando che il fuoco si propagasse anche alla porzione di cascina alla quale la stessa era appoggiata. La lotta per debellare il fuoco è andata avanti per oltre mezz’ora ma alla fine le fiamme sono state domate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

