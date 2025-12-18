Auto e tettoia distrutte da un rogo

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio scoppiato prima dell’alba a Trescore, Cremona, ha devastato una Renault Clio e la tettoia in cui era parcheggiata. L’allarme è scattato in via dei Runchei, all’interno di un cortile privato, lasciando dietro di sé danni ingenti e un intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono ancora da accertare, mentre le autorità indagano sul fatto.

auto e tettoia distrutte da un rogo

© Ilgiorno.it - Auto e tettoia distrutte da un rogo

(Cremona) Allarme ieri mattina prima dell’alba a Trescore, in via dei Runchei, per un incendio che ha distrutto una Renault Clio e la tettoia sotto la quale era ospitata, all’interno di un cortile privato. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto prima intorno alle 5.30 e hanno visto la vettura avvolta dalle fiamme e il fuoco che si era propagato anche alla tettoia. L’intervento dei pompieri ha spento le fiamme dell’auto e della tettoia, evitando che il fuoco si propagasse anche alla porzione di cascina alla quale la stessa era appoggiata. La lotta per debellare il fuoco è andata avanti per oltre mezz’ora ma alla fine le fiamme sono state domate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Fiamme, boati e fumo nel parcheggio: due auto distrutte dal rogo

Leggi anche: Auto di Sigfrido Ranucci e della figlia distrutte da due bombe sotto casa a Pomezia, Report pubblica il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Auto e tettoia distrutte da un rogo.

auto tettoia distrutte rogoAuto e tettoia distrutte da un rogo - (Cremona) Allarme ieri mattina prima dell’alba a Trescore, in via dei Runchei, per un incendio che ha distrutto una ... ilgiorno.it

Abbiategrasso, rogo doloso in via Fusè: auto distrutte e danni a un appartamento - Abbiategrasso (Milano), 17 agosto 2025 – Ancora un rogo di chiara matrice dolosa in via Fusè, nel quartiere di case popolari. ilgiorno.it

Tre auto distrutte nel rogo in via Frau - Disastroso incendio, nella notte fra giovedì e venerdì in via Walter Frau, nelle vicinanze della rotonda di Porto d’Ascoli, piccola traversa di via San Giacomo. ilrestodelcarlino.it

VIDEO INCENDIO IN VALSUSA AUTO PRENDE FUOCO, DISTRUTTA DALLE FIAMME

Video VIDEO INCENDIO IN VALSUSA AUTO PRENDE FUOCO, DISTRUTTA DALLE FIAMME

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.