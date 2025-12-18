Autisti aggrediti la UIL Trasporti | Chi beve troppo resti a terra

Gli episodi di aggressione agli autisti sui mezzi pubblici sollevano preoccupazioni crescenti. La UIL Trasporti propone una soluzione concreta e immediata: impedire l’accesso a chi è sotto l’effetto di alcol o droghe. Solo attraverso misure decise e preventive si può garantire la sicurezza di chi lavora e di tutti i passeggeri, contrastando efficacemente i disordini e creando un ambiente più sicuro sulle tratte urbane.

© Trentotoday.it - Autisti aggrediti, la UIL Trasporti: “Chi beve troppo resti a terra” La soluzione ai disordini sui mezzi pubblici esiste ed è immediata: vietare l’accesso a chi è ubriaco o sotto l’effetto di droghe. È la posizione netta della UIL Trasporti, che con un comunicato firmato dal segretario Nicola Petrolli chiede misure concrete e rapide per garantire sicurezza a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Ballando con le Stelle, il commento di Selvaggia Lucarelli: “Come quando uno beve troppo…” Leggi anche: Trovati resti della Terra primordiale di 4,5 miliardi di anni fa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Autisti aggrediti, la UIL Trasporti: “Chi beve troppo resti a terra”; Autisti di bus aggrediti, i sindacati dicono basta: «Servono paratie e telecamere sui mezzi»; Altri due autisti aggrediti sull’autobus per l’apres-ski - Giudicarie - Rendena. Fenomeno Après-ski, a St. Anton spunta una pistola a Campiglio due autisti aggrediti da un ubriaco. I sindacati: ''Senza sicurezza il personale si rifiuterà di coprire la ... - tran quotidiano è da mettersi le mani nei capelli: balordi ubriachi, persone che vomitano, insulti, canti, minacce ai conducent ... ildolomiti.it

Senza abbonamento sull'autobus, passeggero aggredisce il controllore dopo averlo atteso alla fermata - A denunciare l'episodio accaduto a un dipendente della ditta Di Fonzo a Vasto è il sindacato Uiltrasporti preoccupato per l'escalation di intolleranza e violenza che ultimamente sta colpendo anche i l ... chietitoday.it

Autisti aggrediti sui bus, oggi pomeriggio scatta lo sciopero - L’agitazione è stata proclamata dai sindacati dopo l’ennesimo episodio di violenza, avvenuto sabato sera sulla linea 131 della Sasa, diretta da Bolzano a Caldaro. altoadige.it

Un buongiorno a tutti i nostri lettori. Ecco la prima pagina dell’Adige che oggi trovate in edicola: - Gli indagati presentano il conto - Tonale, incendio in hotel - Aggrediti altri due autisti in Rendena Buona lettura: https://epaper.ladige.it/ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.