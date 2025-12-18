Australia premier Albanese annuncia misure contro incitamento all’odio dopo l’attentato di Bondi Beach

Il premier australiano Anthony Albanese ha annunciato misure severe contro l’incitamento all’odio e la radicalizzazione, in risposta all’attentato di Bondi Beach che ha sconvolto Sydney. L’attacco, avvenuto durante una celebrazione di Hanukkah, ha causato la morte di 16 persone, tra cui una bambina di 10 anni. Una presa di posizione decisa per rafforzare la sicurezza e combattere l’odio che minaccia la coesione sociale del paese.

© Lapresse.it - Australia, premier Albanese annuncia misure contro incitamento all'odio dopo l'attentato di Bondi Beach Stretta del primo ministro australiano Anthony Albanese contro l' incitamento all'odio e la radicalizzazione dopo l'attentato di Bondi Beach di domenica scorsa a Sydney, in cui due persone hanno aperto il fuoco contro la folla che celebrava la festa ebraica di Hanukkah, uccidendo 16 persone tra cui una bambina di 10 anni. Il premier di Canberra, parlando ai giornalisti nella capitale australiana, ha svelato una serie di progetti di legge a tal fine: tra le sue proposte, misure volte ad ampliare la definizione di reati di incitamento all'odio ricomprendendovi anche predicatori e leader che promuovono la violenza, a rafforzare le pene per tali reati e a consentire ai giudici di considerare l'odio come un fattore aggravante nei casi di minacce e molestie online.

