Australia | Albanese ' nuova legge contro chi diffonde odio divisione e radicalizzazione'

Il primo ministro australiano Anthony Albanese annuncia una nuova legge per contrastare discorsi d'odio, divisione e radicalizzazione, a seguito della tragica sparatoria di Bondi Beach. Un intervento deciso per rafforzare la sicurezza e promuovere l’unità nel paese, in un momento di forte attenzione alle sfide della tolleranza e della convivenza civile.

© Iltempo.it - Australia: Albanese, 'nuova legge contro chi diffonde odio, divisione e radicalizzazione' Canberra, 18 dic. (Adnkronos) - Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che il suo governo reprimerà i discorsi d'odio in seguito alla sparatoria mortale di domenica a Bondi Beach, che ha preso di mira un festival ebraico. Quindici persone sono state uccise quando due uomini armati hanno aperto il fuoco durante una cerimonia per celebrare il primo giorno di Hanukkah. Le nuove leggi colpiranno "coloro che diffondono odio, divisione e radicalizzazione", ha detto Albanese ai giornalisti a Canberra. Al ministro degli Interni saranno inoltre conferiti nuovi poteri per annullare o rifiutare i visti a coloro che diffondono odio e verrà istituita una nuova task force per garantire che il sistema educativo "prevenga, affronti e risponda adeguatamente all'antisemitismo". 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Nordio contro Gratteri in tv: “A rischio il prestigio dell’ordine giudiziario, serve una nuova legge su questo tema delicato” Leggi anche: RealPolitik, scontro tra Francesca Albanese e Tommaso Labate: "Manifestazioni pro Gaza non sono odio contro Israele" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Australia: Albanese propone leggi più severe sulle armi; Australia: già si parla di inasprire le leggi sulle armi; Australia, divieto social under 16: boom di VPN e migrazione su app di messaggistica; Strage a Sydney, l’Australia invoca leggi più severe sulle armi. Australia: Albanese, 'nuova legge contro chi diffonde odio, divisione e radicalizzazione' - Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che il suo governo reprimerà i discorsi d'odio in seguito alla sparatoria mortale di domenica a Bondi Beach ... lanuovasardegna.it

Australia, fatta la legge trovato l’inganno: il divieto di uso dei social è stato aggirato dai minori in meno di 5 minuti - Il 10 dicembre 2025 ha segnato un momento storico per l'Australia: è entrata in vigore la legge che vieta ai minori di 16 anni l'accesso ai principali ... ilfattoquotidiano.it

In Australia sotto i 16 anni niente social: come funziona la nuova legge - Un limite d'età paragonabile a quello che riguarda il consumo di alcol e tabacco. avvenire.it

Parents Divided On New Law, Australia Becomes World's Lab Social Media Ban Anthony Albanese

L’emarginazione degli ebrei da parte del premier australiano Anthony Albanese ha portato all’attacco terroristico a Bondi Beach. di Danielle Pletka - facebook.com facebook

Francesca Albanese a #AhmedAlAhmed :Non farlo più e ti perdono! #AhmedabadVideo #bondibeach #Australia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.