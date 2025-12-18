Ausonia Vittime della truffa del Carabiniere Denunciati da quelli veri due uomini campani di 31 e 41 anni

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ausonia, i Carabinieri hanno smascherato due uomini campani di 31 e 41 anni, vittime di una truffa orchestrata da falsi carabinieri. L’indagine, complessa e articolata, ha portato alla loro denuncia, evidenziando come le vittime siano state ingannate da individui che si spacciavano per ufficiali dell'Arma. Un episodio che sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di diffidare da chi tenta di approfittarsi della buona fede.

ausonia vittime della truffa del carabiniere denunciati da quelli veri due uomini campani di 31 e 41 anni

© Cronachecittadine.it - Ausonia. Vittime della “truffa del Carabiniere”. Denunciati da quelli veri due uomini campani di 31 e 41 anni

Cronache Cittadine AD AUSONIA i militari della locale Stazione Carabinieri hanno concluso una articolata indagine che ha portato alla denuncia di due L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

Leggi anche: Reggio Calabria, si finge carabiniere e truffa un’anziana. Arrestato da quelli veri

Leggi anche: Si finge carabiniere e truffa un’anziana, arrestato da quelli veri: le aveva rubato 30mila euro di gioielli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ausonia vittime truffa carabiniereSi finge carabiniere per truffare madre e figlia, quelli veri lo arrestano - Levanto, 18 dicembre 2025 – Si è spacciato per un carabiniere, ma poi sono arrivati quelli veri e il truffatore è stato arrestato. lanazione.it

ausonia vittime truffa carabiniereTruffe agli anziani con finti carabinieri: 21 arresti - Centinaia di telefonate per raggirare vittime in tutta Italia, colpo da 100mila euro a Latina ... latinaoggi.eu

Truffa ad anziani, l'audio del finto carabiniere: "Suo figlio rischia quattro anni" |VIDEO - Durante la telefonata, alla vittima viene raccontato di un incidente nel quale sarebbe stato coinvolto il figlio ... napolitoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.