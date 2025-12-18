Aurora e Ludovica in tour live al Palapartenope

Il 20 dicembre, il Palapartenope di Napoli si riempirà di allegria e energia grazie a Aurora e Ludovica, le amate sorelle star del Web e di YouTube. Le due talentuose influencer portano dal vivo il loro coinvolgente tour, regalando al pubblico un’esperienza unica tra musica, divertimento e spontaneità. Preparati a vivere un pomeriggio speciale all’insegna della simpatia e dell’autenticità di queste due ragazze irresistibili.

