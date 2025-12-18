Aumentano le giornate per i forestali Sammartino e Schifani | Boschi più sicuri

Il governo rafforza la tutela del territorio con nuove misure per i forestali, sottolineando l’impegno a garantire boschi più sicuri. Sammartino e Schifani evidenziano come questa normativa rappresenti un passo importante nella prevenzione degli incendi e nella tutela ambientale, confermando l’attenzione costante verso un territorio più protetto e resilient?.

"L'approvazione della norma sui forestali conferma l'attenzione che il mio governo riserva, fin dall'avvio della legislatura, alla tutela del territorio e alla prevenzione degli incendi. Rafforzare il lavoro degli operai forestali significa investire concretamente nella sicurezza dei nostri.

Forestali, Fai-Flai-Uila Sicilia: “Aumento giornate in Finanziaria, obiettivo condiviso con Governo regionale e Ars” - “L’Assemblea regionale voterà nei prossimi giorni l’emendamento alla Finanziaria che incrementa le giornate di garanzia per gli operai forestali, assicurando così ai siciliani più lavoro di Protezione ... blogsicilia.it

