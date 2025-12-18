Aumentano le corse extraurbane di Tua fra Città Sant' Angelo e Pescara | i dettagli

Tua amplia le corse extraurbane tra Città Sant'Angelo e Pescara, offrendo maggiori opportunità di mobilità quotidiana. Questa novità rappresenta un miglioramento significativo per studenti e pendolari, garantendo collegamenti più frequenti e affidabili. Scopri tutti i dettagli e le informazioni utili per pianificare al meglio i tuoi spostamenti tra le due località.

Importanti novità per gli studenti e gli utenti che utilizzano il trasporto extraurbano per Pescara a Città Sant'Angelo. Il sindaco Matteo Perazzetti ha fatto sapere che la Tua ha deciso di aumentare le corse a disposizione verso Pescara e di raggiungere, modificando il percorso di alcune tratte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Elisabetta Gregoraci ed Emanuela Aureli per i 30 anni del centro Pescara Nord di Città Sant’Angelo Leggi anche: Scomparso un 19enne di Città Sant'Angelo, in corso le ricerche Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Aumentano le corse extraurbane di Tua fra Città Sant'Angelo e Pescara: i dettagli - Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti spiegando che saranno raggiunte alcune zone fino ad ora non coperte dal servizio ... ilpescara.it

IN TRENO - Aumentano le corse nei fine settimana e festivi per i laghi lombardi e tra la Lombardia e la Liguria (con partenze anche da Como e Seregno) - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.