Aumentano i biglietti e gli abbonamenti per i treni regionali
A partire dal 1° febbraio 2026, le tariffe dei treni regionali subiranno un aumento progressivo. I biglietti e gli abbonamenti diventeranno più costosi, con la corsa semplice per i primi 10 km che passerà da 1,50 euro a 1,60 nel 2026, salendo fino a 1,90 euro nel 2029. Una novità che potrebbe influenzare i pendolari e le abitudini di viaggio nella regione.
Aumentano le tariffe per il trasporto ferroviario regionale, a partire dal 1° febbraio del 2026. La tariffa di corsa semplice per la fascia 1-10 km passerà dagli attuali 1,50 euro ai 1,60 nel 2026, 1,70 euro nel 2027, 1,80 euro nel 2028 e 1,90 euro nel 2029. L’abbonamento mensile, per la stessa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
