Audace Cerignola-Benevento venerdì 19 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20:30, l’Audace Cerignola ospita il Benevento nell’ultimo turno del girone d’andata di Serie C. Una sfida decisiva per il titolo di campione d’inverno, con le formazioni pronte a darsi battaglia sul campo. Analisi, quote e pronostici per una partita che promette grande spettacolo e adrenalina nel cuore del girone C.

Ultimo turno del girone d’andata del girone C di Serie C e il Benevento di Floro Flores si gioca il titolo di campione d’inverno nell’anticipo sul campo dell’Audace Cerignola. La squadra di Maiuri dopo un inizio complicato ha risalito prepotentemente la china e con una serie positiva di 4 vittorie e 2 pareggi è rientrata in piena zona playoff. Eccellente il lavoro fatto sinora dal . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

