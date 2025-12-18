Attimi di terrore per un giovane che viene investito dall' autobus mentre attraversa la strada

Un attimo di paura si è vissuto oggi nel primo pomeriggio a causa di un incidente all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Cavour. Un giovane è stato investito da un autobus di linea di Start Romagna, lasciando tutti sotto shock. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i passanti e le forze dell'ordine intervenute rapidamente sul posto.

© Cesenatoday.it - Attimi di terrore per un giovane che viene investito dall'autobus mentre attraversa la strada Attimi di terrore nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, un giovane è stato investito da un bus di linea di Start Romagna all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Cavour. Dopo l'impatto il pedone è caduto a terra ed è finito sotto il mezzo, il ragazzo investito è rimasto comunque. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Pedone investito mentre attraversa la strada Leggi anche: Investito mentre attraversa la strada: ferito un bambino di 5 anni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. In fuga dai carabinieri a Boscoreale, travolgono l'auto di una coppia a Pompei: due giovani nei guai; Roma, donna aggredita da un uomo travestito da Babbo Natale: «Mi ha sorriso, poi la richiesta di soldi e l'orrore»; Malore per una giovane sul lavoro in Calabria; In fuga dai carabinieri a Boscoreale, travolgono l'auto di una coppia a Pompei: due giovani nei guai. Attimi di terrore a Sirolo: ragazzo di 22 anni si tuffa e batte la testa su uno scoglio - Momenti di apprensione nel primo pomeriggio per un giovane turista romagnolo, in vacanza a Sirolo. corriereadriatico.it Attimi di terrore per due bambini e tre adulti che rischiano di annegare: salvataggio in extremis a Marina di Campofilone - Il bagnino in servizio allo stabilimento Lido Oltremare, ha sentito ... corriereadriatico.it Attimi di terrore a Palermo: bimbo di 3 anni cade in piscina, salvo per miracolo grazie al papà - Era su un seggiolino agganciato al tavolo dei genitori, ma si è liberato e ha raggiunto l’acqua. fanpage.it La rapina di lunedì notte al supermercato di Catania: quegli attimi di terrore vissuti dagli ostaggi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.