Attenzione l’anno scorso il Napoli è stata la squadra con meno infortuni tra le big di Serie A ma come? non c’era Conte il killer?

L’anno scorso, il Napoli si è distinto come la squadra con meno infortuni tra le big di Serie A, suscitando sorpresa e curiosità. Come è possibile, con Conte fuori dai giochi? La città è ormai presa dalla psicosi, tra dubbi e interrogativi su quale sia stato il segreto dietro questa sorprendente efficienza fisica.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.