Attentato Bondi Beach a Sydney i funerali della piccola Matilda

A Sydney, centinaia di persone si sono radunate per rendere omaggio a Matilda, la piccola di 10 anni tragicamente scomparsa durante l’attentato a Bondi Beach. Un momento di dolore collettivo e solidarietà, che ha unito la comunità nel ricordo di una vita spezzata troppo presto. La cerimonia riflette il profondo cordoglio e la volontà di non dimenticare.

© Lapresse.it - Attentato Bondi Beach, a Sydney i funerali della piccola Matilda Centinaia di persone si sono riunite giovedì a Sydney per i funerali di Matilda, la bambina di 10 anni uccisa nell' attacco durante la celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach. La piccola stava giocando durante i festeggiamenti di domenica, poco prima di essere uccisa insieme ad altre 14 persone. Il rabbino Dovid Slavin ha dichiarato che i genitori di Matilda erano arrivati in Australia dall'Ucraina e "si erano allontanati dall'Europa orientale devastata dalla guerra per venire qui in cerca di una vita migliore".

