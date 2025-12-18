Attacco hacker a Pornhub rubati milioni di dati di utenti premium | quali informazioni sono a rischio
Un attacco hacker ha compromesso milioni di dati di utenti Premium di Pornhub, sottraendo oltre 200 milioni di informazioni. Il gruppo ShinyHunters ha sfruttato il fornitore di analisi Mixpanel, ex partner della piattaforma, per ottenere un danno significativo alla privacy degli utenti. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy nel settore digitale.
Il gruppo ShinyHunters ha sottratto oltre 200 milioni di dati tramite il fornitore di analisi Mixpanel, ex partner di Pornhub. Password e informazioni finanziarie restano al sicuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gruppo hacker "buca" Pornhub: rubati i dati di milioni di utenti premium
Leggi anche: Attacco a ChatGPT, quali sono i dati rubati a Mixpanel e cosa rischiano gli utenti
Hacker rubano i dati di 200 milioni di utenti PornHub Premium. Chiesto riscatto in bitcoin - Una gang si è impossessata di cronologia delle ricerche, categorie preferite e soprattutto email e localiz ... msn.com
PornHub, rubata la cronologia di utenti Premium. Sempre colpa di Mixpanel? - A quanto pare OpenAI non è stata l’unica vittima illustre indiretta del data breach di Mixpanel avvenuto il mese scorso: PornHub ha annunciato nelle scorse ore di essere finita nel mirino del gruppo d ... msn.com
«Chiediamo un pagamento in bitcoin per evitare la pubblicazione dei dati e cancellarli definitivamente», ha scritto il gruppo ShinyHunters in una chat online. Gli hacker affermano di avere tra le mani i dati personali di oltre 200 milioni di utenti premium di Porn - facebook.com facebook
Pornhub: esposta la cronologia dei membri Premium. Scopriamo cos’è successo Link all'articolo : redhotcyber.com/post/pornhub-e… #redhotcyber #news #cybersecurity #hacking #malware #datarisk #databreache #pornhub #mixpanel #phishing x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.