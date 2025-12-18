Attacco con droni ucraini su porto russo | due morti su una nave cargo

Un attacco con droni ucraini nel porto di Rostov ha provocato due vittime tra l’equipaggio di una nave cargo. L’incidente evidenzia le tensioni crescenti tra i due paesi e le conseguenze del conflitto in corso, con ripercussioni sulla sicurezza delle rotte commerciali e sull’equilibrio strategico nella regione.

© Thesocialpost.it - Attacco con droni ucraini su porto russo: due morti su una nave cargo È di due morti il bilancio dell’ attacco ucraino condotto con droni contro una nave cargo nel porto di Rostov, in Russia. Le vittime sono due membri dell’equipaggio, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. A riferirlo è stato il governatore regionale Yuri Slyusar, in un messaggio pubblicato su Telegram. Secondo quanto comunicato, l’attacco ha provocato un incendio a bordo dell’imbarcazione, successivamente domato dai servizi di emergenza. Sempre nella regione, a Bataysk, un altro raid con droni ha causato il ferimento di sette persone. Una di queste è morta, aggravando ulteriormente il bilancio delle vittime legate all’operazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: Attacco di droni ucraini, petroliera in fiamme nel porto russo di Tuapse Leggi anche: Zelensky: "Crudele attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka". Droni ucraini colpiscono una grande raffineria a Kirishi, nella regione di Leningrado Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Putin attacca gli europei, Zelensky: Mosca prepara un altro anno di guerra - Droni ucraini sul porto russo di Rostov, morti e feriti; Guerra Ucraina, droni distruggono petroliera russa nel porto di Rostov: almeno tre morti; Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi: colpita nave russa a Rostov. “Ci sono vittime”; Guerra Ucraina, droni distruggono petroliera russa nel porto di Rostov: almeno tre morti. Guerra Ucraina, droni distruggono petroliera russa nel porto di Rostov: almeno tre morti - Putin attacca ancora gli europei e li paragona a “porcellini” che si sono accodati alla politica dell'amministrazione Biden convinto che la Russia sarebbe crollata, ... ilgazzettino.it

Guerra Ucraina, droni ucraini distruggono petroliera russa nel porto di Rostov: almeno tre morti - Putin attacca ancora gli europei e li paragona a “porcellini” che si sono accodati alla politica dell'amministrazione Biden convinto che la Russia sarebbe crollata, ... ilmattino.it

Ucraina, offensiva di Kiev. Colpiti il porto russo di Rostov e Bataysk: 3 morti e 9 feriti - Gli attacchi di droni ucraini hanno ucciso tre persone nella regione russa di Rostov. affaritaliani.it

Russia, attacco di droni ucraini su porto Novorossijsk

Radio1 Rai. . #Ucraina Da una parte il fuoco incrociato, con droni di Mosca contro Kiev e attacchi ucraini sulla regione russa di Krasnodar, dove è stata colpita una raffineria e due persone sono rimaste ferite; dall'altra le trattative per la pace, gelate dai diktat di - facebook.com facebook

Media, droni ucraini colpiscono una raffineria in Russia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.