Atletico Ascoli ultima giornata in trasferta a Teramo

L’Atletico Ascoli ha concluso la stagione con una trasferta a Teramo, accompagnata da una calorosa cena di Natale presso il ‘Cubanito Gerby Food’ a Mozzano. Una serata all’insegna della convivialità e della condivisione, arricchita dalla presenza di numerosi ospiti che hanno reso indimenticabile questo momento di festa e aggregazione.

Cena di Natale con tanti ospiti ieri sera al ' Cubanito Gerby Food ' a Mozzano per l' Atletico Ascoli. Domenica è in programma la trasferta a Teramo con l'ultima giornata del girone di andata poi ci sarà il tradizionale sciogliete le righe per le festività natalizie. Il campionato riprenderà il 4 gennaio con il big-match contro L'Aquila. La giornata di ieri, però, è stata intensa e indimenticabile per la compagine del Patron Graziano Giordani, anche per aver vissuto due momenti molto emozionanti. La mattina alcuni tesserati hanno fatto visita ai detenuti della Casa Circondariale a marino del Tronto.

