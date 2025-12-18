Atalanta per la trasferta di Marassi possibile il recupero di Sulemana
L'Atalanta prepara la sfida di Marassi con ottime notizie: Sulemana, infortunato all’ileopsoas, ha svolto lavoro sul campo e potrebbe essere disponibile per domenica sera contro il Genoa. Il suo recupero rappresenterebbe un'importante risorsa per la squadra, che punta a consolidare la propria posizione di classifica in una trasferta sempre complicata. La sua presenza potrebbe fare la differenza in una sfida decisiva.
CALCIO. L’attaccante ghanese, infortunato all’ileopsoas, ha lavorato sul campo e potrebbe farcela per domenica sera sul campo del Genoa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Sulemana torna sull’esultanza in Juve Atalanta: «Non lo farò più per rispetto dei tifosi, specialmente in trasferta. I miei genitori mi avevano detto di…»
Leggi anche: Sulemana salterà la trasferta di Verona. Ma mister Palladino ha grande abbondanza
Atalanta, per la trasferta di Marassi possibile il recupero di Sulemana; Atalanta in risalita, con questo Scamacca si può puntare all’Europa?; Atalanta, tegola Djimsiti: il difensore fuori fino al 2026; Biglietti per Genoa-Atalanta: tutte le informazioni per la trasferta a Marassi.
Atalanta, per la trasferta di Marassi possibile il recupero di Sulemana - Sulemana, infortunato all’ileopsoas, ha lavorato sul campo e potrebbe farcela per domenica sera sul campo del Genoa. ecodibergamo.it
Probabili formazioni Genoa-Atalanta: c’è Colombo, scelto il sostituto di Lookman - Le possibili scelte di De Rossi e Palladino per il match della 16^ giornata di Serie A ... fantamaster.it
Atalanta, tegola Djimsiti: il difensore fuori fino al 2026 - Lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro per l'albanese, che rimarrà fuori fino ai primi di gennaio ... msn.com
Curva Sud Milano in trasferta a Bergamo Atalanta - MILAN 22/11/2019 #ultrasitalia #atalantabergamo #fblifestyle #milano #appartenenza - facebook.com facebook
#Cagliari I convocati di mister Fabio #Pisacane per la trasferta di Bergamo in cui i rossoblù affronteranno l'Atalanta di Raffaele Palladino x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.