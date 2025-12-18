Atalanta per la trasferta di Marassi possibile il recupero di Sulemana

L'Atalanta prepara la sfida di Marassi con ottime notizie: Sulemana, infortunato all’ileopsoas, ha svolto lavoro sul campo e potrebbe essere disponibile per domenica sera contro il Genoa. Il suo recupero rappresenterebbe un'importante risorsa per la squadra, che punta a consolidare la propria posizione di classifica in una trasferta sempre complicata. La sua presenza potrebbe fare la differenza in una sfida decisiva.

CALCIO. L’attaccante ghanese, infortunato all’ileopsoas, ha lavorato sul campo e potrebbe farcela per domenica sera sul campo del Genoa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

