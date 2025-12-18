Atalanta l’asta delle maglie del Christmas Match | superata quota 14mila euro

L’asta delle maglie del Christmas Match dell’Atalanta supera i 14mila euro, dimostrando grande solidarietà. Un’occasione unica per aggiudicarsi i capi indossati dai protagonisti e contribuire a cause benefiche. La sfida continua fino al 12 gennaio, con le maglie di Scamacca e Kolasinac in vetta alla classifica. Un gesto di generosità che unisce tifosi e comunità, trasformando il calcio in un motore di solidarietà.

Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: Scamacca schizzato a 1.500 euro - Ha già superato quota 11mila euro il montepremi complessivo delle promesse di pagamento dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025». ecodibergamo.it

Christmas Match 2025: iniziata l’asta benefica con le maglie nerazzurre - Anche quest’anno l’iniziativa sarà curata da TuttoAtalanta, il programma interamente dedicato al mondo nerazzurro ... calcioatalanta.it

Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: Scamacca schizzato a 1.500 euro x.com

La classifica aggiornata La classifica aggiornata t/2025/12/17/asta-di-natale-atalanta-cdk-scamacca-e-kolasinac-superano-i-mille-euro/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.