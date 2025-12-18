Atalanta in lutto è morto il papà di Mario Pasalic

La famiglia Atalanta si stringe in un doloroso momento di lutto. Mercoledì 17 dicembre, è scomparso Ivica Pasalic, padre del calciatore Mario. La società ha espresso il suo cordoglio attraverso un comunicato ufficiale, testimoniando vicinanza all’intera famiglia in questo momento difficile.

Un grave lutto ha colpito la famiglia Atalanta nella giornata di mercoledì 17 dicembre. In un comunicato ufficiale diffuso giovedì mattina, la società ha annunciato la morte del papà di Mario Pasalic, Ivica. “La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la dirigenza, mister Raffaele Palladino e il suo staff, i compagni di squadra, i dipendenti e collaboratori tutti di Atalanta BC si stringono affettuosamente attorno a Mario Pašali? per la scomparsa dell’adorato papà, trasferendo a Mario i sensi della più profonda vicinanza e del più caloroso affetto in questo momento di profondo dolore, estendendo le condoglianze alla famiglia Pašali?, a parenti e amici tutti”, scrive il club. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

