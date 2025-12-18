Astrobee un robot autonomo nello Spazio controllato dall’Intelligenza Artificiale

Astrobee è il primo drone autonomo controllato dall’Intelligenza Artificiale a volare sulla Stazione Spaziale Internazionale, segnando un passo avanti nell’esplorazione spaziale. Progettato per eseguire compiti di routine e supportare gli astronauti, rappresenta una nuova frontiera nell’utilizzo di robot intelligenti nello spazio. Questa innovazione apre la strada a future applicazioni autonome che potrebbero rivoluzionare le missioni spaziali.

Un drone controllato dall’Intelligenza artificiale ha volato per la prima volta sulla Stazione Spaziale Internazionale: si chiama Astrobee e apre la strada all’ uso di robot autonomi pensati per svolgere compiti nello spazio. Sviluppato sotto la guida di Somrita Banerjee, dell’Università di Stanford, i risultati del test sono stati presentati alla Conferenza Internazionale sulla Robotica Spaziale del 2025 a Sendai, in Giappone. Astrobee non è il primo robot ospite della Stazione Spaziale, ma è il primo in assoluto a muoversi in completa autonomia riconoscendo gli ostacoli e pianificando i percorsi migliori attraverso vari moduli pressurizzati della base. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

