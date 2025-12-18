' Asteria Space' porta l' arte contemporanea sui Monti Dauni

Scopri come ‘Asteria Space’ trasforma i Monti Dauni in un vivace palcoscenico di arte contemporanea. Sabato 20 dicembre, tra Volturino e Roseto Valfortore, l’evento invita a condividere e dialogare con le creazioni artistiche, creando un ponte tra creatività e territorio. Un’occasione unica per immergersi in un’esperienza culturale che valorizza l’arte e le comunità locali.

