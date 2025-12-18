Assunzioni vip Milano Cortina tra loro Lorenzo La Russa e la nipote di Mario Draghi | Ma il reato non sussiste

Tra le assunzioni della Fondazione Milano Cortina 2026, spiccano nomi di rilievo come Lorenzo La Russa e la nipote di Mario Draghi. La Procura ha chiesto l’archiviazione, sostenendo che il reato di abuso d’ufficio non sussiste più. Le indagini si sono concentrate anche sull’autista dell’ex direttore del Tg2, Antonio Marano. Una vicenda che riaccende il dibattito su nepotismo e trasparenza nelle nomine pubbliche.

