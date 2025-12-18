Assunzione parenti vip anche un figlio di La Russa per Milano Cortina | chiesta archiviazione
La Procura di Milano ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulle assunzioni nella Fondazione Milano-Cortina, tra cui quella di un figlio di La Russa, durante il periodo in cui Vincenzo Novari era amministratore delegato. La decisione si concentra sulle modalità di selezione e sulle eventuali responsabilità, chiudendo un capitolo che aveva suscitato molte polemiche e dibattiti sulla trasparenza delle nomine.
La Procura di Milano ha chiesto al gip l'archiviazione del filone dell'inchiesta sulla Fondazione Milano-Cortina che riguardava alcune assunzioni fatte nel periodo in cui Vincenzo Novari era amministratore delegato dell'ente che organizza i Giochi invernali. I reati ipotizzati dall'inchiesta, che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
