Assunzione parenti vip anche un figlio di La Russa per Milano Cortina | chiesta archiviazione

La Procura di Milano ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulle assunzioni nella Fondazione Milano-Cortina, tra cui quella di un figlio di La Russa, durante il periodo in cui Vincenzo Novari era amministratore delegato. La decisione si concentra sulle modalità di selezione e sulle eventuali responsabilità, chiudendo un capitolo che aveva suscitato molte polemiche e dibattiti sulla trasparenza delle nomine.

La Procura di Milano ha chiesto al gip l'archiviazione del filone dell'inchiesta sulla Fondazione Milano-Cortina che riguardava alcune assunzioni fatte nel periodo in cui Vincenzo Novari era amministratore delegato dell'ente che organizza i Giochi invernali. I reati ipotizzati dall'inchiesta, che.

assunzione parenti vip figlioOlimpiadi Milano-Cortina, chiesta archiviazione dell'indagine sulle assunzioni di parenti dei vip tra cui Leonardo La Russa - Per la Procura, c'è stata «mancanza di trasparenza» ma non reati: l'abuso d'ufficio è stato abrogato e la turbativa d'asta non è applicabile ... msn.com

assunzione parenti vip figlioMilano Cortina: chiesta archiviazione filone indagine su assunzioni parenti vip - La procura di Milano ha chiesto di archiviare il filone dell'inchiesta su presunti appalti truccati e tangenti nella gestione dell'evento delle Olimpiadi e Paralimpiadi, che riguarda le assunzioni di ... ansa.it

