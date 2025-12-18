Assunzione parenti vip anche un figlio di La Russa per Milano Cortina | chiesta archiviazione

La Procura di Milano ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulle assunzioni nella Fondazione Milano-Cortina, tra cui quella di un figlio di La Russa, durante il periodo in cui Vincenzo Novari era amministratore delegato. La decisione si concentra sulle modalità di selezione e sulle eventuali responsabilità, chiudendo un capitolo che aveva suscitato molte polemiche e dibattiti sulla trasparenza delle nomine.

Milano Cortina: chiesta archiviazione filone indagine su assunzioni parenti vip - La procura di Milano ha chiesto di archiviare il filone dell'inchiesta su presunti appalti truccati e tangenti nella gestione dell'evento delle Olimpiadi e Paralimpiadi, che riguarda le assunzioni di ... ansa.it

CHRISTMAS VIBES Festeggiamo insieme prima delle vacanze di Natale ! Dal questa settimana LEZIONI APERTE di tutti i corsi per consentire a genitori e parenti di osservare il lavoro che si svolge in sala. Un’occasione per celebrare i piccoli grandi tragu facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.