Assoluzione Matteo Salvini Lega Toscana | Giustizia è fatta Vannacci | Adesso la remigrazione

La vicenda giudiziaria di Matteo Salvini si conclude con l’assoluzione definitiva della Cassazione, confermando la legittimità del suo operato come Ministro dell’Interno. La Lega Toscana celebra la sentenza come un traguardo importante, sottolineando che la giustizia ha fatto il suo corso e che la difesa dei confini e degli italiani resta al centro della sua missione. La decisione chiude un capitolo e rafforza la posizione del leader leghista.

“ Giustizia è fatta! Matteo Salvini assolto pure dai giudici della Cassazione e quindi il suo operato come Ministro dell’Interno è stato, come noi abbiamo sempre ritenuto senza alcun dubbio, lecito e solamente ispirato dalla volontà di difendere i nostri confini e parallelamente gli stessi italiani. Ci auguriamo, dunque, che Open Arms e soggetti simili, finalmente comprendano da che parte stia la ragione e non proseguano più a strumentalizzare politicamente la loro attività”. Così Lega Toscana, commissariata con il deputato Andrea Crippa, dopo l’assoluzione definitiva del vicepremier Matteo Salvini, leader Lega, nel processo Open Arms. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Lega Salvini post tonfo in Toscana: Vannacci avanti tutta

Leggi anche: Open Arms, Nappi (Lega): trionfa la giustizia giusta. Felicitazioni a Matteo Salvini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Caso Open Arms, definitiva l'assoluzione per Matteo Salvini; Caso Open Arms: per il ministro Salvini è arrivata l'assoluzione definitiva; Open Arms, assoluzione definitiva per Matteo Salvini. Il leader della Lega: “Difendere i confini non è reato”; Open Arms, le reazioni all'assoluzione di Salvini. La premier: «Un ministro che difende i confini dell'Italia svolge il proprio dovere».

Matteo Salvini è stato assolto in via definitiva per il caso Open Arms - La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione del ministro Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, per il caso Open Arms. ilpost.it