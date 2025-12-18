Associazioni forensi | tutti gli avvocati palermitani nominati nel direttivo nazionale di Aiga

Palermo si distingue nel panorama forense: la sezione locale dell’Aiga, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, ha ottenuto un importante riconoscimento entrando nel direttivo nazionale per il biennio 2025–2027. La partecipazione dei giovani avvocati palermitani al consiglio direttivo svoltosi a Roma rappresenta un traguardo di grande prestigio, evidenziando il ruolo di leadership e impegno della città nel settore legale a livello nazionale.

La sezione di Palermo dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Aiga è stata protagonista allo scorso consiglio direttivo nazionale che si è svolto a Roma nei giorni scorsi, entrando a far parte degli organi nazionali per il biennio 2025–2027, segnando un risultato di grande prestigio per.

