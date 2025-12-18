Assisi la Banda dei Vigili del Fuoco in concerto nella Basilica di San Francesco per il Natale solidale

Il 20 dicembre 2025, nella suggestiva cornice della Basilica di San Francesco ad Assisi, si terrà il “Gran Concerto di Natale – Musica per il sociale”. Un evento che unisce musica, solidarietà e valori civili, con l’eccezionale esibizione della Banda dei Vigili del Fuoco. Un’occasione speciale per celebrare il Natale condividendo emozioni e spirito di solidarietà in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Sarà una serata all'insegna della musica, della solidarietà e dei valori civili quella in programma il 20 dicembre 2025 nella suggestiva Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, che ospiterà il "Gran Concerto di Natale – Musica per il sociale" con l'esibizione della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Accanto alla prestigiosa formazione musicale dei Vigili del Fuoco, saliranno sul palco artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui il pianista Antonio Camponogara, il tenore Francesco Grollo e il compositore Francesco Sartori, in un programma pensato per valorizzare il significato più autentico del Natale attraverso il linguaggio universale della musica.

