L'ultimo aggiornamento di Assetto Corsa Rally trasporta i piloti sulle strade ghiacciate di Livigno, offrendo un'esperienza di guida ancora più realistica e coinvolgente. Debutta inoltre la leggendaria Alpine A110 del 1973, portando in pista un'iconica vettura storica. Un passo avanti per gli appassionati che desiderano sfidare nuovi terreni e rivivere le emozioni delle competizioni rally classiche.

© Esports247.it - Assetto Corsa Rally si aggiorna: debutta Livigno su ghiaccio e arriva la Alpine A110 del 1973

Il primo grande update di Assetto Corsa Rally introduce superfici ghiacciate a Livigno e una nuova auto storica. Cosa cambia davvero. Il primo aggiornamento importante di Assetto Corsa Rally, ora disponibile per chi partecipa all’Accesso Anticipato, rende realtà quello che gli appassionati dei giochi di corsa (e Assetto Corsa, si sa, è Il Gioco di corsa) attendono: una serie di piccole novità che rendono l’esperienza sempre più realistica. La versione 0.2 segna infatti l’arrivo delle superfici innevate e ghiacciate con un nuovo scenario ambientato a Livigno, sulle Alpi italiane. Non una semplice ambientazione “a tema”, ma la riproduzione laser scan del Ghiacciodromo di Livigno, struttura reale e ben nota nel mondo della guida su ghiaccio. 🔗 Leggi su Esports247.it

Leggi anche: Sim racing, arriva Assetto Corsa Rally

Leggi anche: Alpine A110 diventerà elettrica. Arriverà nel 2026 su piattaforma dedicata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Project Motor Racing - La recensione; Assetto Corsa EVO riceve il più grande aggiornamento in accesso anticipato.

Assetto Corsa Rally si tinge d’inverno: disponibile l’aggiornamento 0.2 - L’inverno è arrivato anche sui tracciati di Assetto Corsa Rally con il rilascio del primo grande aggiornamento (v. vgmag.it